Pabrik Perusahaan Korsel di Luar Negeri Berturut-turut Tutup Sementara Akibat COVID-19

Photo : YONHAP News

Penghentian operasi pabrik perusahaan Korea Selatan di luar negeri terus berlanjut setiap harinya akibat penyebaran COVID-19.Pada hari Jumat (27/03/20), menyusul penghentian operasi pabrik Hyundai Motors di Turki, pabrik Samsung Electronics di Brasil dan LG Electronics di Amerika Serikat (AS) juga mengumumkan akan menghentikan operasinya selama dua minggu.Hyundai Motors menghentikan pengoperasian pabriknya di Saint Petersburg, Rusia selama lima hari mulai tanggal 30 Maret sesuai dengan peraturan Presiden Rusia, Vladimir Putin terkait COVID-19. Untuk pabrik di Turki yang mulai dihentikan operasinya Jumat ini, masih belum diketahui kapan pabrik tersebut akan kembali beroperasi.Dengan demikian, di antara tujuh pabrik Hyundai Motors di luar negeri, pihaknya kini hanya mengoperasikan pabrik China. Sementara Kia Motors hanya mengoperasikan pabrik di China dan Meksiko dari antara lima pabriknya di luar negeri. Operasi pabrik Kia Motors di Meksiko juga kemungkinan besar akan dihentikan karena penurunan permintaan otomotif di AS.Samsung Electronics menghentikan operasi dua pabrik di Brasil demi keselamatan karyawannya mulai tanggal 20 Maret selama dua minggu ke depan.Samsung Electronics di Brasil yang menangani kawasan Amerika Tengah dan Selatan telah melakukan kerja di rumah sejak tanggal 23 Maret dan menutup toko di seluruh Brasil mulai tanggal 24 Maret lalu.LG Electronics juga menutup pabrik mesin cucinya di Tennessee, AS mulai tanggal 30 Maret-12 April. Pabrik itu memproduksi 100 ribu unit mesin cuci per bulannya dan mempekerjakan sekitar 600 orang karyawan.Sebelumnya, LG Electronics telah memperpanjang masa penghentian operasi pabrik ponsel pintar dan peralatan rumah tangga di India hingga tanggal 14 April.