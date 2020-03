Kemlu Korsel: 117 Negara Minta Peralatan Pencegah Penyakit Menular kepada Korsel

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa sekitar 117 negara telah meminta Korea Selatan untuk menyediakan peralatan pencegah penyakit menular.Perwakilan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam pertemuan dengan wartawan pada hari Jumat (27/03/20) mengatakan bahwa sebanyak 81 negara telah meminta bantuan melalui jalur resmi, di antaranya ada 31 negara yang meminta ekspor peralatan pencegah penyakit menular, 30 negara meminta bantuan kemanusiaan, dan 20 negara yang meminta bantuan atas keduanya.Selain 81 negara itu, 36 negara lain tengah berkolaborasi dengan pihak swasta Korea Selatan dalam hal yang sama.Perwakilan tersebut menjelaskan bahwa barang yang mempunyai banyak cadangan sehingga dapat diekspor adalah kit diagnostik COVID-19 dan sebanyak 3,3 juta buah dapat diekspor setiap minggunya setelah memenuhi kebutuhan di dalam negeri.Kit diagnostik COVID-19 buatan Korea Selatan banyak diminta karena lebih unggul daripada produk negara lain, hasil tesnya dapat keluar dalam waktu enam jam dan memiliki kumpulan 360 ribu data yang terpercaya.Perwakilan kementerian itu menambahkan pihaknya mempertimbangkan ekspor peralatan tersebut ke Amerika Serikat (AS) terlebih dahulu karena jumlah kasus positif COVID-19 meningkat dengan drastis dan Presiden AS, Donald Trump telah memintanya. AS juga tidak melarang pendatang dari Korea Selatan dan menyepakati swap mata uang dengan Korea Selatan.Selain AS, pemerintah Korea Selatan mempertimbangkan Uni Emirat Arab dan Indonesia karena kedua negara tengah berkolaborasi dengan Korea Selatan di berbagai bidang.Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan pada hari Kamis (26/03/20) membahas rencana pengeksporan peralatan pencegah penyakit menular dalam pertemuan dengan kementerian yang bersangkutan.