Korut Kritik Pernyataan Menlu AS, Mike Pompeo

Photo : YONHAP News

Korea Utara mengkritik keras pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo dan juga menyatakan akan menyerah dalam dialog dengan AS.Korea Utara mempermasalahkan pernyataan Pompeo yang disampaikan di jumpa pers setelah telekonferensi Menteri Luar Negeri G7 yang mengatakan bahwa dunia internasional harus bersatu agar Korea Utara kembali bernegosiasi untuk denuklirisasi, serta juga menekan pengembangan nuklir dan misil Korea Utara.Sehubungan dengan pernyataan tersebut, Korea Utara menyatakan bahwa pihaknya kehilangan semangat untuk berdialog dengan AS, dan mereka juga menyadari bahwa meskipun hubungan antara AS dan Korea Utara membaik, hal tersebut tidak akan mengubah kebijakan permusuhan AS terhadap Korea Utara.Korea Utara memberikan peringatan bahwa apabila AS merangsang mereka, maka AS akan terluka, namun masih ada kemungkinan karena Korea Utara mengangkat pejabat khusus negosiasi dengan AS .Sementara itu, Korea Utara telah meluncurkan proyektil jarak pendek sebanyak empat kali dalam tahun ini, namun tidak merespon usulan Korea Selatan dan AS dalam kerja sama disinfeksi untuk mencegah wabah COVID-19.