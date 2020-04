Pompeo Minta Korut untuk Kembali Bernegosiasi dengan AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo meminta Korea Utara untuk bernegosiasi kembali dengan AS.Tidak lama lagi setelah Korea Utara mengeluarkan kritik dan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bernegosiasi dengan AS, AS mengumumkan kembali tekad kuatnya untuk berdialog dengan Korea Utara.Dalam telekonferensi dengan media-media dari Asia pada hari Senin (30/03/20) kemarin, Pompeo menyatakan bahwa AS terus berupaya untuk mengembangkan negosiasi dengan Korea Utara dan tetap ingin memiliki peluang tersebut.Ditambahkan pula, Presiden AS, Donald Trump menegaskan bahwa sanksi dari Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara akan terus berlaku sampai hasil negosiasi antara kedua pihak cukup berkembang, bukan sanksi dari AS.Pompeo juga menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan keinginan untuk memberikan bantuan terkait COVID-19 kepada Korea Utara melalui World Food Bank.Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan segala hal yang dibutuhkan agar bantuan kemanusiaan tersebut dapat segera masuk ke negara tersebut.