Korsel dan AS Sementara Sepakati Pembagian Biaya Pertahanan Bilateral

Tim negosiasi Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) diketahui untuk sementara waktu sepakat atas pembagian biaya pertahanan yang diterapkan untuk kedua negara mulai tahun ini.Perundingan antara kelompok kerja telah selesai dan kini hanya tersisa keputusan final, sehingga diperkirakan keputusan tersebut paling cepat akan dikeluarkan pada hari Rabu (01/04/20).Korea Selatan dan AS melakukan perundingan tersebut sejak bulan September tahun lalu dan tidak kunjung menyempitkan selisih pendapat mereka hingga perundingan putaran ke-7 baru-baru ini.Selama ini, pihak AS meminta Korea Selatan untuk menanggung lebih banyak biaya hingga meminta kenaikan yang luar biasa, namun pandemi COVID-19 tampaknya mengubah sikap AS.Pada minggu lalu, pemimpin kedua negara melakukan pembicaraan melalui kontak telepon dan sepakat bahwa kedua negara sekutu tidak boleh melakukan konflik, melainkan tetap berkolaborasi pada saat yang sulit.Setelah itu, perundingan terikat pembagian biaya pertahanan tersebut diketahui berjalan dengan cepat dan lancar.AS tidak lagi menuntut permintaan yang berlebihan untuk menaikan biaya itu berkali-kali lipat dan kedua pihak saling berkompromi untuk mempertahankan kerangka perundingan yang sudah ada. Masa berlaku perjanjian yang sebelumnya pada tahun lalu dipersingkat dari 5 tahun menjadi 1 tahun, kini kembali diperpanjang menjadi 5 tahun.Dengan demikian, diharapkan masalah cuti tanpa gaji bagi pekerja Korea Selatan di pangkalan militer AS di Korea Selatan dapat diselesaikan dengan lebih awal. Sebelumnya sekitar 4.000 orang pekerja terpaksa harus memulai cuti tanpa gaji mulai hari Rabu ini karena perundingan yang tidak kunjung berakhir.