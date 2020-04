G20 Akan Sediakan Langkah Penanggulangan Krisis COVID-19 Hingga 15 April

Photo : YONHAP News

Menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara anggota G20 menggelar pertemuan virtual pada hari Selasa (31/03/20) dan sepakat untuk menyediakan langkah-langkah demi menanggulangi COVID-19 hingga tanggal 15 April mendatang.Langkah-langkah itu akan mencakup tindakan untuk mengatasi kerentanan utang dari negara berpenghasilan rendah dan tindakan untuk memberikan bantuan uang kepada negara-negara berkembang.G20 akan bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia serta Komite Kestabilan Keuangan yang dibuat pada saat krisis keuangan tahun 2008, untuk mengatur langkah-langkah penanggulangan COVID-19 di setiap negara.Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed kembali mengeluarkan tindakan untuk meringankan kurangnya likuiditas mata uang dolar AS dan juga menyediakan organisasi peminjam sementara yang memperbolehkan transaksi utang dengan syarat pembelian kembali demi mendukung lancarnya fungsi pasar keuangan.Organisasi itu akan beroperasi setidaknya selama enam bulan dan The Fed akan meminjamkan uang tunai dolar AS dengan gadaian berupa utang AS yang dimiliki bank sentral luar negeri.Tindakan The Fed itu untuk menyediakan likuiditas dolar AS yang kurang memadai di bank sentral luar negeri.