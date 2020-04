Kementerian Unifikasi Korsel Berikan 5,73 Juta Dolar AS Tahun Ini untuk Bantu Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Unifikasi Korea Selatan pada hari Kamis (02/04/20) menyatakan bahwa Korea Selatan menyumbangkan dana senilai 5,73 juta dolar AS sebagai dana bantuan untuk Korea Utara pada tahun 2020 ini.Menteri Unifikasi Korea Selatan pada bulan Desember tahun lalu memutuskan untuk memberikan dukungan dana sebanyak lima juta dolar AS kepada program Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), untuk bantuan medis di bidang kesehatan ibu dan bayi. Pihaknya telah mengirim sebanyak satu juta dolar AS pada akhir tahun lalu dan empat juta dolar AS sisanya pada kesempatan ini.Di samping itu, kementerian tersebut telah menjanjikan dana bantuan sebanyak 1,73 juta dolar AS kepada Palang Merah Korea Utara untuk melakukan tiga proyek terkait pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh Topan Lingling.Menurut laporan yang dirilis Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) pada hari Rabu (01/04/20), jumlah dana bantuan dari Korea Selatan untuk Korea Utara pada tahun 2020 mencapai 5.726.914 dolar AS. Jumlah itu mencapai 60 persen dari total jumlah dana bantuan masyarakat internasional untuk Korea Utara, yang mencapai 9.434.425 dolar AS.Sementara itu, pemerintah Korea Selatan pada hari Kamis telah memperbolehkan lembaga swasta untuk memberikan Korea Utara peralatan pencegah penyebaran COVID-19 berupa hand sanitizer senilai 100 juta won (Rp 1,3 miliar). Izin dari pemerintah Korea Selatan itu merupakan yang pertama terkait kasus COVID-19.Perwakilan Kementerian Unifikasi Korea Selatan menambahkan cara dan waktu pengiriman barang bantuan untuk Korea Utara itu tidak dapat diberitahukan karena lembaga pelaksana yang bersangkutan tidak menginginkannya.