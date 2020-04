AS: Perundingan Pembagian Biaya Pertahanan dengan Korsel Tengah Berjalan

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan pihaknya sedang melaksanakan perundingan dengan Korea Selatan mengenai pembagian biaya pertahanan bilateral pada hari Rabu (01/04/20) waktu setempat.Dalam wawancara dengan Yonhap News, Korea Selatan pada hari Rabu, pejabat tinggi di pemerintahan Donald Trump menyampaikan bahwa perundingan tengah berjalan dan AS meneruskan pembicaraan itu agar dapat segera mencapai kesepakatan adil yang saling menguntungkan satu sama lain.Ia menambahkan kesepakatan itu akan memperkuat aliansi Korea Selatan-AS serta pertahanan bersama.Namun, ia tidak menyebutkan dengan rinci, sejauh mana perundingan pembagian biaya pertahanan itu tengah berkembang.Sebelumnya, perwakilan khusus dari Korea Selatan, Jeong Eun-bo sempat mengatakan kedua pihak telah berada di babak terakhir perundingan untuk mencapai kesepakatan hingga diperkirakan keputusan akan dikeluarkan pada hari Rabu.Karena belum ada pengumuman terkait dan pejabat tinggi pemerintah AS mengatakan perundingan tersebut sedang berjalan, maka ditafsirkan bahwa kedua pihak masih saling berselisih pendapat.