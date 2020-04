Korsel Catat Penurunan Cadangan Devisa Bulanan Terbesar Sejak 2008

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea Selatan mencatat penurunan bulanan terbesar sejak krisis keuangan global 2008.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Jumat (03/04/20), cadangan devisa Korea Selatan mencapai 400,21 miliar dolar AS pada akhir Maret 2020, turun 8,96 miliar dolar AS jika dibandingkan dengan sebulan sebelumnya dan berada di level terendah sejak Mei 2018.Ini menandai penurunan terbesar sejak November 2008 saat krisis keuangan global melanda, ketika cadangan devisa tersebut menyusut ke angka 75 miliar dolar AS.BOK menjelaskan bahwa penurunan cadangan devisa tersebut adalah hasil dari langkah-langkah stabilisasi pasar dan penguatan nilai dolar AS yang mengurangi nilai tukar terhadap dolar AS dari cadangan devisa yang disimpan dalam bentuk mata uang lain.Korea Selatan mempertahankan posisinya sebagai pemegang cadangan devisa terbesar kesembilan di dunia pada akhir Februari, dengan China berada di peringkat pertama, diikuti oleh Jepang, Swiss dan lainnya.