Hingga Kini, Korut Klaim Tidak Ada Pasien Positif COVID-19 di Negaranya

Photo : YONHAP News

Kantor Berita Inggris, Reuters pada hari Selasa (07/04/20) waktu setempat, memberitakan bahwa Korea Utara melaporkan telah melaksanakan karantina mandiri terhadap 28 ribu orang untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan belum ditemukan adanya kasus positif hingga saat ini.Kementerian Kesehatan Korea Utara dalam laporan mingguannya yang diserahkan ke Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) menyatakan negerinya telah memiliki kemampuan tes COVID-19 yang memadai namun hingga kini belum ditemukan adanya kasus positif COVID-19 di negaranya.Kepala Kantor WHO untuk Pyongyang, Edwin Salvador melaporkan bahwa sebanyak 698 warga Korea Utara dan 11 warga asing telah mendapatkan tes deteksi COVID-19 tetapi belum ditemukan adanya kasus positif virus tersebut.Menurutnya, Korea Utara sedang mengkarantinakan sebanyak 509 orang, dan 507 orang di antaranya adalah warga Korea Utara.Sejak tanggal 31 Desember 2019, 24.842 orang telah dibebaskan dari karantina mandiri dan 380 orang asing termasuk di antaranya.Korea Utara diketahui menerima bantuan peralatan tes COVID-19 metode PCR (polymerase chain reation) dari China dan peralatan pelindung tenaga medis dari WHO.