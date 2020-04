Alat Tes COVID-19 Korea Selatan Diekspor ke AS

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat tinggi dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa dua dari antara tiga perusahaan Korea Selatan yang telah mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drugs Administration, FDA) Amerika Serikat (AS), telah mengekspor alat tes COVID-19 ke AS pada hari Selasa (14/04/20).Jumlah alat tes COVID-19 yang diminta oleh pemerintah federal AS telah dikirim ke Maryland melalui pesawat kargo milik Badan Penanggulangan Bencana Federal (Federal Emergency Management Agency, FEMA) AS.Menurut Kantor Berita Reuters, jumlah alat tes yang diekspor ke AS mencapai 600 ribu unit, dan jumlah alat tes tambahan yang dikirim melalui jalur swasta mencapai 150 ribu unit.Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump meminta dukungan alat tes COVID-19 kepada Korea Selatan dan tiga perusahaan Korea Selatan dapat mengekspor alat tes tersebut setelah mengantongi izin dari FDA.Sementara itu, seorang pejabat tinggi dari Kementerian Administrasi Publik AS pada hari Senin (13/04/20) waktu setempat, menyatakan terima kasih kepada para mitra Korea Selatan yang mendukung AS dalam menyediakan alat tes COVID-19.