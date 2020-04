ASEAN Plus Three Gelar KTT Virtual dan Adopsi Deklarasi Bersama

Photo : YONHAP News

ASEAN Plus Three yang terdiri dari sepuluh negara anggota ASEAN beserta tiga negara Asia Timur yakni Korea Selatan, China dan Jepang menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) secara virtual untuk membahas langkah kerja sama dalam menangani wabah COVID-19 dan mengadopsi deklarasi bersama.Dalam deklarasi bersama tersebut, seluruh pihak memastikan pertukaran dan pergerakan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan untuk meminimalkan pengaruh buruk di bidang ekonomi.Langkah-langkah yang memanfaatkan teknologi informasi yang dilaksanakan di Korea Selatan seperti pos pemeriksaan model drive-thru, aplikasi diagnosis diri, dan lainnya juga terkandung dalam deklarasi bersama kali ini.Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in berbagi langkah penanganan COVID-19 yang dilaksanakan Korea Selatan dan menekankan kerja sama dengan negara anggota lainnya.Sementara itu, langkah kerja sama antara ASEAN Plus Three yang lebih konkret akan dibahas di Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN Plus Three.