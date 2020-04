Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan, "Parasite" tengah populer di situs web layanan streaming video Amerika Serikat (AS), Hulu.Menurut beberapa media asing pada hari Rabu (15/04/20) waktu setempat, film Korea Selatan yang disutradarai oleh Bong Joon-ho ini telah mulai tersedia di Hulu mulai tanggal 8 April lalu dan akhirnya mencetak rekor streaming tertinggi.Rekor itu merupakan yang kedua dari antara semua film di Hulu selama ini. Bahkan, rekor film "Parasite" itu lebih tinggi daripada film-film Hollywood yang telah tersedia di Hulu dalam beberapa bulan yang lalu.Hulu adalah perusahaan layanan langganan over-the-top (OTT) ketiga di Amerika Serikat setelah Netflix dan Amazon Prime Video.Film "Parasite" telah memperoleh 53 juta dolar AS di bioskop-bioskop di Amerika Utara dan 254 juta dolar AS di seluruh dunia.