Peningkatan Bantuan Pengembangan Resmi Korsel Tertinggi di DAC dalam Satu Dekade Terakhir

Photo : YONHAP News

Peningkatan bantuan Korea Selatan yang diberikan untuk negara berkembang selama 10 tahun terakhir ternyata yang paling tinggi di antara 29 negara pemberi bantuan.Berdasarkan data sementara Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance, ODA) dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) dan Kementerian Strategi dan Keuangan serta Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Kamis (16/04/20), volume ODA Korea Selatan pada tahun lalu mencapai 2,52 miliar dolar AS dan berada di urutan ke-15 dari 29 anggota negara Komite Bantuan Pengembangan (Development Assistance Committee, DAC).Jumlah total ODA Korea Selatan telah meningkat sebanyak 160 juta dolar AS dibandingkan tahun sebelumnya dan proporsinya dengan pendapatan nasionalnya juga naik 0,01 persen poin menjadi 0,15 persen.Volume ODA terbesar berasal dari Amerika Serikat sebesar 34,61 miliar dolar AS kemudian dari Jerman sebesar 23,8 miliar dolar AS. Volume ODA Korea Selatan sama dengan Denmark dan Belgia yang masing-masing berada di urutan ke-14 dan ke-16.Namun dari rata-rata volume ODA tahunan, Korea Selatan yang paling tinggi di antara anggota DAC. Rasio peningkatan rata-rata ODA tahunan Korea Selatan sebesar 11,9 persen untuk periode tahun 2010-2019.Artinya, Korea Selatan terus meningkatkan bantuannya dalam jumlah besar terhadap negara berkembang dan negara terbelakang.Volume ODA Korea Selatan telah mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat dibandingkan saat baru menjadi anggota DAC pada tahun 2010 lalu dan peningkatannya lima kali lipat dari rata-rata DAC.