Korut Bantah Telah Kirim Surat kepada Trump Baru-baru Ini

Photo : YONHAP News

Korea Utara pada hari Minggu (19/04/20) membantah telah mengirim surat kepada Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump hanya kurang dari sehari setelah Trump mengatakan dirinya telah menerima sepucuk surat yang baik dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.Pembantahan itu terjadi setelah Trump membuat pernyataan pada hari Sabtu (18/04/20) saat konferensi pers tentang COVID-19 di Gedung Putih.Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) memberitakan dalam sebuah pernyataan bahwa kepala departemen berita luar negeri di Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan tidak ada surat dari Kim yang ditujukan kepada Trump baru-baru ini.Pejabat itu mengatakan bahwa Trump bisa saja merujuk pada surat-surat pribadi yang telah ditukarkan di masa lalu, tetapi mereka tidak dapat memastikan hal tersebut.Pejabat itu menambahkan bahwa Korea Utara akan menyelidiki masalah ini untuk melihat apakah pemerintah AS berusaha menceritakan suatu hal "yang tidak pernah dibagikan" kepada media sebelumnya.Pejabat itu kemudian memperingatkan bahwa hubungan antara AS dan pemimpin Korea Utara "seharusnya bukanlah isu yang diungkapkan hanya untuk pengalihan semata atau disalahgunakan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu yang bersifat egois."