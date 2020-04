Korsel Kucurkan Pinjaman Tahap Keempat Sebesar 4 Miliar Dolar AS dari Hasil Transaksi Swap Mata Uang Korsel-AS

Photo : Getty Images Bank

Dari hasil transaksi swap mata uang Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) senilai 60 miliar dolar AS, pinjaman tahap keempat senilai 4 miliar dolar AS akan disuntikkan ke pasar pada tanggal 23 April mendatang.Bank Sentral Korea (BOK) menyatakan pada hari Selasa (21/04/20) bahwa pihaknya telah melakukan tawaran untuk pinjaman mata uang asing putaran keempat pada pagi hari, kepada bank-bank lokal Korea Selatan, Bank Pembangunan Korea (KDB), Bank Industri Korea (IBK), dan Bank Impor dan Ekspor Korea.Suku bunga tawaran tersebut diumumkan pada pukul 09.00 waktu Korea di situs atau jaringan keuangan BOK. Lembaga yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi daripada suku bunga yang ditawarkan tersebut berhak atas pinjaman yang diinginkan.Sementara itu, sebanyak total 15,16 miliar dolar AS telah disuntikkan ke pasar dengan rincian, 8,72 miliar dolar AS pada putaran pertama, 4,415 miliar dolar AS pada putaran kedua, dan 2,025 miliar dolar AS pada putaran ketiga.