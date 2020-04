Cheongwadae: Tidak Ada Tanda-tanda Tidak Lazim Terkait Kesehatan Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae mengatakan bahwa pihaknya belum mendeteksi adanya indikasi yang menunjukkan kesehatan buruk dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.Setelah laporan CNN, Amerika Serikat (AS) yang mengatakan Kim Jong-un berada dalam kondisi yang berbahaya setelah menjalani operasi, Juru Bicara Cheongwadae, Kang Min-seok mengeluarkan pernyataan singkat dalam pesan teks kepada wartawan.Sambil mencatat bahwa tidak ada yang bisa dikonfirmasi oleh Cheongwadae, juru bicara itu menambahkan bahwa pihak berwenang Korea Selatan belum mendeteksi adanya tanda-tanda yang tidak biasa dari Korea Utara.Sebelumnya, CNN mengatakan bahwa sumber intelijen AS sedang memantau pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un yang dikabarkan berada dalam kondisi yang berbahaya setelah menjalani operasi.Kim diketahui melewatkan Hari Matahari yang merupakan perayaan kelahiran kakeknya, almarhum pendiri Korea Utara, Kim Il-sung pada tanggal 15 April lalu yang kemudian memicu kekhawatiran tentang kesehatannya.CNN mengatakan Dewan Keamanan Nasional AS dan Kantor Direktur Intelijen Nasional AS menolak berkomentar mengenai isu ini.