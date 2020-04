Wabah COVID-19 Hantam Langsung Ekspor Korsel

Photo : YONHAP News

Pandemi COVID-19 berpengaruh negatif pada indikator ekspor Korea Selatan.Layanan Bea Cukai Korea Selatan menyatakan bahwa nilai ekspor Korea Selatan mulai tanggal 1-20 April ini mencapai 21,729 miliar dolar AS, dengan penurunan sebesar 26,9 persen atau hampir 8 miliar dolar AS dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Rasio penurunan nilai ekspor rata-rata dalam sehari tercatat mencapai 16,8 persen, karena hari bekerja di bulan April ini berkurang dua hari jika dibandingkan bulan April tahun lalu.Ekspor produk minyak bumi dan suku cadang otomotif mengalami penurunan terbesar sekitar 50 persen, disusul oleh peralatan telepon nirkabel sebesar 30 persen, semikonduktor sebesar 15 persen, dan seterusnya.Ekspor Korea Selatan terhadap China dan Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar 17 persen, sementara ekspor terhadap Uni Eropa dan Vietnam juga menurun sebesar lebih dari 30 persen. Jumlah impor Korea Selatan pada periode yang sama juga menurun sebesar 18,6 persen.Kemerosotan ekspor tersebut berpengaruh pada kinerja ekspor secara menyeluruh, hingga jumlah akumulasi ekspor Korea Selatan tahun ini mengalami penurunan 6,1 persen dibandingkan setahun sebelumnya, menjadi 152,5 miliar dolar AS. Jumlah impor pada periode yang sama juga berkurang 4,8 persen.