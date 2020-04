Trump Tidak Tahu Tentang Kondisi Kesehatan Kim Jong-un

Photo : KBS News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyatakan dirinya tidak mengetahui kondisi kesehatan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.Ungkapan Trump itu merupakan tanggapannya terhadap berita CNN, AS yang melaporkan bahwa Kim berada dalam kondisi yang berbahaya setelah melakukan operasi.Trump juga menyatakan pada hari Selasa (21/04/20) waktu setempat, bahwa dirinya tidak begitu mempercayai berita tersebut dan mengharapkan Kim dalam kondisi yang baik.Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional AS, Robert O'Brien juga sebelumnya pernah menyinggung bahwa kondisi kesehatan Kim masih belum dapat diketahui.