Kemhan Korsel dan AS Tekankan Kesepakatan Pembagian Biaya Pertahanan yang Adil

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar pertemuan tingkat tinggi dan menegaskan bahwa Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (SMA) harus dicapai secara adil.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian Pertahanan AS menggelar Dialog Pertahanan Integrasi Korea Selatan-Amerika Serikat (Korea-U.S. Integrated Defense Dialogue, KIDD) ke-17 secara virtual.Dalam pertemuan virtual itu, kedua pihak menilai upaya bersama mereka selama ini kemudian menekankan bahwa perundingan SMA harus disepakati secara adil dan dapat dipahami oleh satu sama lain.SMA belum disepakati karena perbedaan pendapat kedua pihak tentang jumlah biaya pertahanan yang harus dipikul oleh masing-masing pihak.Dalam kesempatan yang sama, kedua pihak juga membahas rencana pengalihan kontrol operasi perang (OPCON) serta pelaksanaan evaluasi verifikasi kemampuan operasi sempurna dengan pertimbangan unsur dampak dari COVID-19.Selain itu, kedua pihak juga berbagi informasi tentang peluncuran rudal Korea Utara, mengonfirmasi kembali kolaborasi erat terkait Korea Utara, dan juga memperkuat kolaborasi untuk mencapai denuklirisasi lengkap.Sementara itu, siaran pers Pentagon menyatakan bahwa Korea Selatan dan AS berjanji untuk meneruskan komunikasi dan kerja sama yang erat untuk mempertahankan dan memperkuat persiapan gabungan dalam mewujudkan perdamaian dan ketenangan di wilayah Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut.