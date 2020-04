AS: Tidak Ada Informasi Tambahan tentang Kesehatan Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Perwakilan diplomasi dan pertahanan Amerika Serikat (AS) hanya mengatakan bahwa pihaknya tidak mempunyai informasi lainnya terkait kondisi pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan AS, John Earl Hyten dalam pengarahan Kementerian Pertahanan AS pada hari Rabu (22/0/4/20) waktu setempat, mengatakan dirinya membaca berita media mengenai kesehatan Kim Jong-un dan tidak mempunyai informasi apa pun untuk memastikan dan menyangkalnya.Hingga saat ini, pihaknya hanya menafsirkan bahwa Kim tetap memimpin militer dan nuklir Korea Utara seperti biasa.Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo juga dalam pengarahan media mengatakan tidak ada tambahan lain terhadap pernyataan Presiden Trump dan pihaknya tengah memerhatikan kondisi Korea Utara.Sehari sebelumnya, Presiden Trump menyebut dirinya tidak mengetahui kondisi kesehatan Kim Jong-un.