Korsel dan AS Adakan Latihan Udara Gabungan

Photo : KBS News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah mengadakan latihan udara gabungan pada minggu ini.Menurut pejabat militer Korea Selatan pada hari Kamis (23/04/20), pasukan udara Korea Selatan dan Komando Pasukan AS di Korea Selatan (United States Forces Korea, USFK) memulai latihan gabungan mereka sejak hari Senin (20/04/20) dan akan berakhir pada hari Jumat (24/04/20) ini.Seorang pejabat Angkatan Udara Korea Selatan mengatakan bahwa ini adalah latihan gabungan tahunan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan operasi gabungan sekutu, sembari menambahkan bahwa periode dan skalanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya.Jet tempur F-15K dan KF-16 dari Korea Selatan dan F-16 dari sisi AS dilaporkan ikut serta dalam latihan ini.Sekutu membatalkan latihan gabungan tahunan “Vigilant Ace” pada tahun 2018 dan menunda latihan udara berskala besar pada November tahun lalu untuk mendukung diplomasi dengan Korea Utara.Latihan yang sedang berlangsung tampaknya menjadi peringatan bagi Korea Utara atas serangkaian peluncuran rudal pada tahun ini.