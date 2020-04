Trump: Laporan CNN Tentang Kesehatan Kim Jong-un Tidaklah Benar

Photo : KBS News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan pada hari Kamis (23/04/20) waktu setempat, bahwa ia percaya laporan CNN baru-baru ini tentang kesehatan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un adalah berita yang tidak benar.Trump mengatakan dalam konferensi pers COVID-19 di Gedung Putih bahwa ia telah mendengar laporan itu berdasarkan "dokumen lama" dan ia berpikir itu adalah "laporan palsu" dari CNN.Namun Trump, tidak menguraikan "dokumen lama" yang dimaksud.Ketika ditanya tentang rumor tentang kondisi kesehatan Kim, Trump mengatakan bahwa dia berharap Kim tidak memiliki masalah medis dan menambahkan mereka memiliki "hubungan yang baik."Pada awal pekan ini, CNN mengutip seorang pejabat AS yang mengatakan bahwa intelijen AS sedang memantau Kim yang dikabarkan berada dalam kondisi yang berbahaya setelah melakukan operasi.