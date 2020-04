Sekitar 2.600 Orang Warga Korsel Ambil Bagian dalam

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menilai kampanye "Thank You Challenge" untuk mengucapkan terima kasih kepada para tenaga medis yang berjuang melawan COVID-19 telah mendapat tanggapan positif dari masyarakat.Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Nasional Korea Selatan pada hari Jumat (24/04/20) menyatakan bahwa sebanyak 2.643 warga Korea Selatan telah ikut serta dalam kampanye itu hingga hari Rabu (22/04/20) siang."Thank You Challenge" yang dimulai pada tanggal 16 April lalu, merupakan kampanye partisipasi masyarakat yang membubuhkan tiga tagar pada unggahan foto dan video yang menggambarkan gerakan bahasa isyarat yang bermakna hormat dan bangga di akun SNS mereka.Mereka yang telah mengunggahnya harus menunjuk tiga orang lain untuk melanjutkan kampanye itu.Banyak aktor, penyanyi, hingga atlet mapan Korea Selatan telah mengambil bagian dalam kampanye tersebut dan mengucapkan terima kasih atas bakti dan upaya yang dicurahkan oleh para tenaga medis.Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Nasional Korea Selatan juga membuat lencana "Thank You Challenge" dan menggunakannya dalam acara resmi pemerintah.