Korsel Dorong Pembayaran Gaji di Awal untuk Pekerja USFK yang Cuti Tanpa Gaji

Photo : YONHAP News

Korea Selatan telah mengabarkan Amerika Serikat (AS) tentang rencananya untuk membayar upah di muka bagi pekerja Korea Selatan untuk Komando Pasukan AS di Korea Selatan (United States Forces Korea, USFK) yang telah melaksanakan cuti tanpa gaji di tengah kebuntuan negosiasi pembagian biaya pertahanan antara kedua negara.USFK telah menempatkan lebih dari empat ribu karyawan Korea Selatan untuk mengambil cuti tanpa gaji sejak awal April karena tidak ada kesepakatan pembagian biaya pertahanan baru, yang dikenal sebagai Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (Special Measures Agreement, SMA). Perjanjian sebelumnya berakhir pada akhir tahun lalu.Seorang pejabat senior mengatakan pada hari Minggu (26/04/20) bahwa pemerintah Korea Selatan tengah berupaya untuk membayar upah bagi para pekerja tersebut terlebih dahulu dan kemudian mengurangi jumlah dari pembayaran yang seharusnya diberikan kepada AS, setelah kedua negara mencapai kesepakatan SMA yang baru.Pejabat itu mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan sedang mempertimbangkan rencana untuk menyediakan sekitar 70 persen dari gaji mereka menggunakan program asuransi ketenagakerjaan nasional. Pejabat itu menambahkan bahwa gagasan itu disampaikan kepada AS dan pihaknya belum mengeluarkan keberatan apa pun.Menurut undang-undang ketenagakerjaan Korea Selatan, pengusaha harus membayar tunjangan kepada karyawan setidaknya 70 persen dari upah rata-rata ketika mereka mengambil cuti.Namun, ini tidak dapat diterapkan jika AS mengajukan keberatan, karena pekerja Korea Selatan dipekerjakan oleh militer AS.