Trump Mengaku Tahu Kondisi Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dalam pertemuan dengan para wartawan saat melakukan pengarahan COVID-19 di Gedung Putih, mengaku dirinya mengetahui kondisi pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.Trump mengatakan dirinya telah mengetahui kondisi Kim Jong-un, namun tidak mengonfirmasikannya secara lebih jelas dan hanya mengatakan semua pihak tidak lama lagi akan segera mendengar kabar tentangnya.Pernyataan tersebut ditafsirkan bahwa pihak AS telah mendapatkan informasi terkait Kim Jong-un dan Trump telah mengetahui kondisi Kim.Selain pernyataan tersebut, Trump pernah mengatakan bahwa semua orang tidak ada yang mengetahui keberadaan Kim saat ini.Trump hanya menyebutkan komentar sebelumnya bahwa dia berharap agar Kim berada dalam kondisi yang baik dan mereka berdua tetap menjaga hubungannya dengan baik.Berbeda dengan pernyataan pekan lalu ketika Trump mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui kondisi kesehatan Kim Jong-un, pernyataan Trump kali ini menafsirkan ada kontak antara Korea Utara dan AS akhir-akhir ini.