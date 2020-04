Menlu AS Sampaikan Terima Kasih Kepada Korsel Lewat Menlu Korsel

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengirim surat yang menyatakan rasa terima kasih terhadap pemerintah Korea Selatan lewat Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha atas bantuan dukungan penyediaan alat tes COVID-19.Seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pada hari Selasa (28/04/20) bahwa Pompeo sebagai perwakilan dari pemerintah AS, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Korea Selatan yang membantu pembelian 750 ribu unit alat tes COVID-19.Dalam surat itu, Pompeo mementingkan kerja sama dengan Korea Selatan dalam menangani wabah COVID-19 dan menghargai kerja sama erat antara negara serta kemitraan swasta.Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump meminta dukungan alat tes COVID-19 kepada Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in pada tanggal 24 Maret lalu dan tiga perusahaan swasta Korea Selatan mengekspor 750 ribu unit alat tes COVID-19 ke AS.Selain itu, Pompeo juga menyatakan rasa terima kasih lewat Twitter sembari membagi cuitan Duta Besar AS untuk Korea Selatan, Harry Harris yang mengatakan bahwa Hyundai Motor Company (HMC) memberikan dukungan berupa alat tes COVID-19 dan juga pemeriksaan melalui "drive-thru" di AS.