Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengambil bagian dalam kampanye "Thank You Challenge" untuk mengucapkan terima kasih kepada para tenaga medis yang berjuang melawan COVID-19.Sebelum menggelar pertemuan dengan para sekretaris senior dan penasihat presiden pada hari Senin (27/04/20) kemarin, Presiden Moon mengambil bagian dalam kampanye tersebut bersama beberapa beberapa pejabat lainnya antara lain Kepala Staf Kepresidenan, Noh Young-min, Ketua Badan Keamanan Nasional, Chung Eui-yong, dan Kepala Kantor Kebijakan Cheongwadae, Kim Sang-jo.Kampanye "Thank You Challenge" adalah kampanye partisipasi masyarakat yang membubuhkan tiga tagar pada unggahan foto dan video yang menggambarkan gerakan bahasa isyarat yang bermakna hormat dan bangga di akun SNS mereka.Presiden Moon dan para penasihat tersebut mengenakan lencana "Thank You" dan menyerukan "Terima Kasih Tenaga Medis" dan "Terima Kasih Masyarakat.Dalam tulisan SNS, Presiden Moon menyampaikan terima kasih dan hormat atas pengorbanan para tenaga medis. Selain itu, dia menekankan bahwa nyawa yang berharga dapat terjaga dan menang dalam perang melawan virus berkat bantuan dari para tenaga medis.Sementara itu, Presiden Moon menunjuk tiga orang lainnya untuk melanjutkan kampanye tersebut, yakni Baby Shark, atlet voli wanita Korea Selatan, Kim Yeon Koung, dan penerjemah bahasa isyarat dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC), Kwon Dong-ho.