Trump: Korsel Sepakat Bayar Lebih Banyak dalam Kolaborasi Pertahanan dengan AS

Photo : YONHAP News

Kantor Berita Inggris, Reuters melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan Korea Selatan telah sepakat untuk mengeluarkan lebih banyak uang kepada AS untuk berkerja sama di bidang pertahanan.Menurut Reuters, hal itu disampaikan oleh Trump dalam wawancaranya di Gedung Putih pada hari Rabu (29/04/20) waktu setempat, ketika ditanya tentang perundingan pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat.Reuters menambahkan bahwa jumlah uang yang dimaksud tidak disebutkan oleh Trump pada saat itu.Reuters juga mengutip Trump bahwa Korea Selatan dan AS dapat melakukan perundingan dan pemerintah Korea Selatan menginginkan perundingan. Pemerintah Korea Selatan sedang mengeluarkan lebih banyak uang setelah ia resmi menjadi presiden AS sejak Januari 2017 lalu.Pernyataan Trump tersebut ditafsirkan bermaksud untuk menekan pemerintah Korea Selatan dalam perundingan ke depannya, dengan menegaskan prestasinya yang berhasil membuat Korea Selatan mengeluarkan lebih banyak uang daripada pemerintahan sebelumnya.Sebelumnya pada tanggal 20 April lalu, Trump secara langsung meminta Korea Selatan untuk menanggung lebih banyak pembagian biaya pertahanan dengan mengatakan dirinya menolak tawaran Korea Selatan.