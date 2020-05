Trump: Saya Tahu Apa yang Terjadi pada Kim Jong-un, tetapi Tak Bisa Mengatakannya

Photo : KBS News

Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari Kamis (30/04/20) waktu setempat mengatakan dirinya mengetahui apa yang terjadi pada Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, tetapi tidak bisa mengatakannya.Trump menjawab pertanyaan tentang kondisi Kim Jong-un tersebut dalam sebuah acara di Kantor Kepresidenan AS pada hari itu.Kemudian, Trump menambahkan dirinya berharap semuanya akan baik-baik saja.Ungkapan Trump itu tampaknya untuk menegaskan otoritas intelijen AS mempunyai informasi yang benar di tengah banyaknya kabar yang tidak pasti tentang kesehatan Kim Jong-un.Sebelumnya, dalam jumpa pers di Gedung Putih hari Senin (27/04/20) Trump juga menyebutkan, dirinya tentu mengetahui informasi tentang kesehatan Kim Jong-un, tetapi tidak dapat menyampaikannya saat itu.Pada hari berikutnya pun ia menjawab pertayaan seorang wartawan tentang kondisi Kim Jong-un bahwa dirinya tidak ingin menyebutnya dan hanya berharap Kim dalam kondisi yang baik.Akan tetapi, pada tanggal 21 April lalu Trump mengatakan, pihaknya tidak mengetahui kondisi Kim Jong-un. Kemudian pada tanggal 23 April membantah berita CNN tentang respons AS terkait kesehatan Kim tidak benar.