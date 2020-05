IMF Prediksi PDB per Kapita Korsel Berdasarkan PPP Akan Turun Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi produk domestik bruto (PDB) per kapita Korea Selatan berdasarkan paritas daya beli (Purchasing Parity Power, PPP) untuk tahun ini akan turun.Berdasarkan data tentang prediksi pertumbuhan ekonomi global untuk bulan April, IMF memperkirakan bahwa PDB riil per kapita Korea Selatan berdasarkan PPP akan mengalami penurunan 1,3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Jika prediksi IMF tersebut menjadi benar, maka penurunan tersebut merupakan kali pertama dalam waktu 22 tahun sejak krisis keuangan global pada tahun 1998.PBP rill per kapita berdasarkan PPP adalah indikator yang menunjukkan apakah daya beli masyarakat yang sebenarnya telah membaik dengan mencerminkan tingkat harga barang di negaranya.Selain Korea Selatan, IMF memperkirakan bahwa sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, juga akan mengalami penurunan PDB riil per kapita berdasarkan PPP.