Negosiasi Antara Korut dan AS Tetap Hadapi Stagnasi

Photo : YONHAP News

Wall Street Journal(WSJ) di Amerika Serikat(AS) memprediksi bahwa situasi negosiasi denuklirisasi antara Korea Utara dan AS tetap menghadapi stagnasi sampai pemilihan Presiden AS pada bulan November mendatang.Menurut media itu, Presiden AS Donald Trump harus menangani isu-isu di dalam negeri seperti situasi wabah COVID-19, pemilihan presiden, dll. sehingga diperkirakan dia tidak aktif bernegosiasi dengan Korea Utara.Ditambahkan pula, apabila Presiden Trump tidak mendominasi situasi pemilihan presiden, diperkiarakan akan ada event antara Korea Utara dan AS.Sementara, mantan Wakil Presisen Joe Biden yang hampir ditetapkan sebagai calon presiden dari Partai Demokrat AS, dalam sebuah hasil survei oleh New York Times pernah menyatakan bahwa dia tidak akan meneruskan 'diplomasi pribadi' yang telah dimulai oleh Persiden Trump dengan Kim Jong-un.