Calon Ketua DNI AS: Kepemilikan Nuklir Korut Sangat Memprihatinkan

Photo : YONHAP News

Calon yang akan memimpin kantor intelijen nasional Amerika Serikat (AS) menyatakan keprihatinan tentang Korea Utara yang terus memiliki senjata nuklir dan mengejar sistem yang mampu meluncurkan senjata tersebut.Calon dari Kantor Direktur Intelijen Nasional AS (Director of National Intelligence, DNI), John Ratcliffe membuat pernyataan dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Komite Intelijen Senat AS (Senate Select Committee on Intelligence, SSCI) sebelum sidang pencalonannya.Ia menilai bahwa Korea Utara terus memandang program nuklirnya sebagai sesuatu yang “penting” untuk melindungi rezimnya dari aksi militer dan mendapatkan posisi di masyarakat internasional.Namun, dia menambahkan bahwa Korea Utara mungkin bersedia menyerahkan "beberapa" kemampuan nuklir dan rudal dengan imbalan bantuan sanksi dan keuntungan lainnya.Dalam persidangan pada hari Selasa (05/05/20) waktu setempat, ketika ditanya apakah ia yakin telah ada kemajuan dalam membalikkan pengembangan nuklir Korea Utara, dia menjawab bahwa dirinya berharap negosiasi diplomatik yang sedang berlangsung untuk denuklirisasi Korea Utara dapat membuat beberapa konsesi tentang senjata nuklirnya dengan imbalan bantuan sanksi. Namun, ia tidak dapat mengomentari apakah AS telah membuat kemajuan dalam hal itu.