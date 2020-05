Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan standar untuk pemberian bantuan dana senilai 500 ribu won per bulan selama tiga bulan kepada 930 ribu orang wiraswasta dan "freelancer" atau pekerja lepas.Bantuan keuangan itu akan diberikan kepada mereka yang penghasilan bulanan keluarganya di bawah 4,75 juta won atau penghasilan tahunan pemohon di bawah 50 juta won, atau kepada wiraswasta yang penjualan tahunannya di bawah 150 juta won jika mereka mengalami penurunan penghasilan sebanyak 25 persen akibat wabah COVID-19.Wiraswasta dan pekerja lepas yang penghasilan tahunannya lebih dari 70 juta won dan penjualan tahunannya di bawah 200 juta won juga mendapat bantuan keuangan tersebut jika penghasilannya berkurang lebih dari 50 persen setelah kasus COVID-19.Jumlah total bantuan tersebut diperkirakan akan mencapai 1,5 triliun won.Bersamaan dengan itu, ditetapkan sepuluh tugas utama di tiga bidang untuk proyek "New Deal Gaya Korea". Tiga bidang tersebut adalah pembentukan infrastruktur data, 5G, dan kecerdasan buatan, pengembangan industri tanpa tatap muka, dan digitalisasi prasarana infrastruktur sosial (Social Overhead Capital, SOC).Pemerintah Korea Selatan akan mengumumkan rencana rincian pelaksanaan proyek "New Deal Gaya Korea" pada awal bulan depan.