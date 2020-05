Korsel Pimpin Pembahasan Global untuk Atasi COVID-19

Photo : YONHAP News

Korea Selatan pada hari Kamis (07/05/20) mengusulkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta para negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) dan UNESCO, agar membuat kelompok persahabatan demi menangani wabah COVID-19 secara efektif.Usul untuk PBB adalah solidaritas untuk keamanan kesehatan global. Sementara untuk WHO adalah kolaborasi global dalam penanggulangan penyakit menular, dan untuk UNESCO adalah pendidikan bagi masyarakat dunia untuk memperluas solidaritas global.Pemerintah Korea Selatan berencana meluncurkan tiga kelompok persahabatan itu satu demi satu, yang akan dimulai dengan PBB dalam bulan ini.Perwakilan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan bahwa sekitar 30 negara telah menyatakan niatnya untuk berpartisipasi dalam usulan Korea Selatan tersebut dan pihak PBB juga memberikan tanggapan yang positif terhadap usulan tersebut.Kelompok persahabatan PBB akan menggelar pertemuan pertamanya di New York, Amerika Serikat (AS) minggu depan dan tengah mengatur jadwal rinciannya.AS dan China juga menaruh perhatian besar, namun belum mengumumkan niat partisipasinya secara resmi.Jika kelompok persahabatan tersebut dibentuk, Duta Besar Korea Selatan untuk PBB dan beberapa duta besar untuk PBB dari negara-negara lain akan menjadi ketua bersama.Selama ini, Korea Selatan jarang mengambil peran pemimpin di panggung diplomatik multilateral, tapi kini baru dimulai dalam rangka mengatasi wabah COVID-19.