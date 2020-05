Trump: Korsel Sepakat untuk Bayar Lebih Banyak Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan pada hari Kamis (07/05/20) waktu setempat, bahwa Korea Selatan telah setuju untuk membayar biaya yang cukup besar untuk mempertahankan pasukan Amerika di Semenanjung Korea.Dalam pertemuan dengan Gubernur Texas, Greg Abbott di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa Korea Selatan telah setuju untuk membayar lebih banyak kepada AS, dan hal tersebut sangat dia hargai.Trump mengatakan, AS telah menghabiskan banyak uang untuk membela negara lain, sehingga mereka yang dibela juga harus menghormati AS dengan memberikan kontribusi.Pekan lalu, Trump membuat pernyataan serupa dalam sebuah wawancara dengan Kantor Berita Inggris Reuters, sambil mengatakan bahwa Korea Selatan ingin membuat kesepakatan.Namun, Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae menepis klaim tersebut, dengan mengatakan negosiasi masih berlangsung dan belum ada yang disepakati.