Kerja Sama Penanganan COVID-19, Korsel Kirim Dua Juta Masker ke AS

Photo : YONHAP News

Korea Selatan telah mengirim dua juta lembar masker ke Amerika Serikat (AS) untuk membantu penanganan COVID-19.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pada hari Senin (11/05/20) bahwa Korea Selatan telah mengirim masker sebagai bagian dari kerja sama antara Korea Selatan dan AS untuk menanggulangi COVID-19.Sebuah pesawat kargo AS yang membawa masker tersebut berangkat dari Bandar Udara Internasional Incheon pada Senin dini hari waktu Korea dan persediaan masker itu dilaporkan akan didistribusikan ke lembaga-lembaga medis.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengutarakan bahwa pengiriman masker itu merupakan langkah untuk menindaklanjuti diskusi tentang tanggapan bersama terhadap pandemi COVID-19 antara Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dan Presiden AS, Donald Trump lewat pembicaraan telepon pada tanggal 24 Maret lalu.Ditambahkan bahwa tindakan tersebut terjadi menyusul berbagai pertimbangan komprehensif, seperti perkembangan situasi COVID-19 di dalam negeri Korea Selatan, pasokan dan permintaan masker lokal, serta kebutuhan dukungan bagi sekutunya.