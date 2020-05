Photo : YONHAP News

Video musik dari BTS berjudul, "Not Today" berhasil ditonton lebih dari 400 juta kali di YouTube.Menurut Big Hit Entertainment pada hari Minggu (10/05/20), video musik "Not Today" di YouTube telah ditonton lebih dari 400 juta kali pada hari Sabtu (09/05/20).Video musik untuk lagu "Not Today" dirilis pada bulan Februari 2017 lalu.Dengan rekor terbaru ini, boy band asal Korea Selatan tersebut memiliki sepuluh video musik yang menembus angka 400 juta kali tontonan di YouTube.BTS meraih 900 juta kali tontonan dengan video musik untuk lagu "DNA", 700 juta kali untuk lagu "Boy With Luv", 600 juta kali tontonan untuk lagu "Fake Love", "Fire", dan "MIC Drop", 600 juta kali tontonan untuk lagu "Idol", 500 juta kali tontonan untuk lagu "DOPE" dan "Blood, Sweat & Tears", dan 400 juta kali tontonan untuk lagu "Save Me".