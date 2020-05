Kemlu AS Berterima Kasih kepada Korsel Atas Bantuan Dua Juta Masker

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan terima kasih kepada pemerintah Korea Selatan yang memberikan bantuan berupa dua juta lembar masker.Kementerian Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik menyatakan lewat akun Twitter-nya pada hari Senin (11/05/20) waktu setempat, bahwa pihaknya berterima kasih kepada Korea Selatan yang menyumbangkan dua juta lembar masker ke Badan Penanggulangan Bencana Federal (Federal Emergency Management Agency, FEMA) AS.Pihaknya menekankan bahwa hubungan aliansi antara Korea Selatan dan AS tetap terjaga di tengah pandemi global ini.Pemerintah Korea Selatan memberikan dua juta lembar masker kepada pemerintah AS dalam rangka bersama-sama menangani COVID-19 dan sebelumnya juga telah memasokkan alat tes COVID-19 untuk 750 ribu kali pemeriksaan kepada pemerintah federal AS secara bersyarat.