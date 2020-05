Menlu Tujuh Negara Gelar Telekonferensi untuk Tanggulangi COVID-19

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa menteri luar negeri dari tujuh negara membuka telekonferensi pada hari Senin (11/05/20) kemarin untuk membahas penanggulangan bersama wabah COVID-19.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengadakan telekonferensi dengan menteri luar negeri dari Australia, Brasil, India, Israel, Jepang, dan Korea Selatan.Ditambahkan pula, para menteri tersebut membahas kerja sama internasional, transparansi, dan tanggung jawab dalam mengonfirmasi penyebab munculnya wabah COVID-19, bersama pembahasan kerja sama untuk mencegah krisis kesehatan dan penegakan ketertiban dunia internasional.Ditafsirkan bahwa pernyataan tersebut mengarah pada China yang tidak mempublikasikan informasi terkait wabah COVID-19 secara transparan pada tahap awal penyebarannya.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha menekankan pentingnya keterbukaan informasi secara transparan dan cepat, serta menyatakan bahwa Korea Selatan hendak berkontribusi pada upaya komunitas internasional untuk mengatasi krisis COVID-19 melalui dukungan peralatan medis, berbagi pengalaman pencegahan penyakit, dan sebagainya.Menteri Kang juga menekankan kerja sama dunia internasional untuk pertukaran sumber daya manusia demi mengaktifkan kembali ekonomi, pemulihan jalur transportasi, pengembangan vaksin, dan lainnya.Telekonferensi kali ini dibuka atas usulan AS dan para menteri tersebut tetap melakukan komunikasi dan kerja sama ke depannya.