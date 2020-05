Konferensi Keamanan Trilateral Korsel, AS, dan Jepang Diadakan Rabu Besok

Photo : YONHAP News

Otoritas pertahanan dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang akan mengadakan konferensi keamanan ke-12 pada hari Rabu (13/05/20) besok.Para pejabat tinggi pertahanan Korea Selatan, AS dan Jepang akan membahas langkah kerja sama untuk menangani COVID-19, mewujudkan perdamaian dan denuklirisasi di Semenanjung Korea, dan melakukan pertukaran di bidang pertahanan antara ketiga negara.Pertemuan tersebut menghadirkan Direktur Senior Urusan Kebijakan Pertahanan di Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Chung Suk-hwan, Pelaksana Tugas Asisten Wakil Menteri Urusan Keamanan Indo-Pasifik Kementerian Pertahanan AS, David Helvey, dan Kepala Biro Kebijakan Pertahanan Kementerian Pertahanan Jepang, Akihiro Tsuchimichi.Konferensi tersebut seharusnya dijadwalkan di Jepang, namun kali ini diadakan dalam bentuk telekonferensi akibat pandemi COVID-19.Sementara itu, konferensi keamanan antara Korea Selatan, AS, dan Jepang adalah badan konsultasi keamanan tahunan antara otoritas urusan luar negeri dan pertahanan tingkat asisten wakil menteri, yang sudah dimulai sejak tahun 2008 lalu.Ketiga pejabat itu akan membahas cara-cara untuk meningkatkan kerja sama tiga arah dalam denuklirisasi Semenanjung Korea dan membangun perdamaian permanen. Mereka juga akan berbagi pandangan tentang tanggapan bersama terhadap pandemi COVID-19 dan penguatan kerja sama pertahanan trilateral.