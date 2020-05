Korsel Kirim 500 Ribu Masker ke Veteran AS untuk Perang Korea

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mengirim 500 ribu masker untuk membantu para veteran Perang Korea di Amerika Serikat (AS) melawan COVID-19.Kedutaan Besar Korea Selatan untuk AS mengatakan bahwa sebuah pesawat Angkatan Udara Korea Selatan yang membawa masker telah tiba di Joint Base Andrews (JBA) di Maryland pada hari Selasa (12/05/20) waktu setempat, dan para pejabat dari kedua belah pihak dan veteran perang AS hadir untuk menerima kargo tersebut.Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo berterima kasih atas bantuan masker tersebut lewat akun Twitter-nya, dengan mengatakan bahwa sebagai veteran angkatan darat, tidak ada hal yang lebih menyenangkan baginya daripada melihat sesama dokter hewan saling membantu satu sama lain. Dia menambahkan, AS mengirimkan ungkapan terima kasihnya kepada kelompok ini di Korea Selatan atas sumbangan dan kemurahan hati mereka.Sekretaris Urusan Veteran AS, Robert Wilkie mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa bantuan itu adalah tanda dari rasa hormat yang mendalam dan berkelanjutan dari kedua negara terhadap satu sama lain yang telah ditanam selama hampir 70 tahun di masa perang dan krisis besar.Menteri Urusan Veteran Korea Selatan, Park Sam-deuk mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa masker itu melambangkan rasa terima kasih rakyat Korea Selatan kepada para veteran Amerika atas pengorbanan mereka di masa Perang Korea.