AS Pertahankan Korut di Daftar Hitam Kontraterorisme

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) telah mempertahankan Korea Utara di dalam daftar negara-negara yang tidak bekerja sama sepenuhnya dalam upaya melawan terorisme dengan AS.Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pada hari Rabu (13/05/20) waktu setempat dalam sebuah siaran pers, bahwa Korea Utara, Iran, Suriah, Venezuela dan Kuba gagal disertifikasi untuk tahun 2019 berdasarkan undang-undang (UU) kontraterorisme AS yang memengaruhi ekspor pertahanan.Kementerian itu mengatakan negara-negara yang terkena dampak, dilarang melakukan penjualan atau lisensi untuk ekspor barang dan jasa pertahanan.Kementerian itu juga mengatakan bahwa pada tahun 2019, empat orang Jepang yang berpartisipasi dalam pembajakan pesawat Japan Airlines pada tahun 1970 terus tinggal di Korea Utara.Ditambahkan bahwa pemerintah Jepang juga terus mencari laporan lengkap tentang nasib 12 warga negara Jepang yang diyakini telah diculik oleh agen Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an.