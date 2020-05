AS Rilis Pedoman Global untuk Lawan Penghindaran Sanksi Korut, Iran, dan Syria

Photo : KBS News

Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (14/05/20) waktu setempat mengeluarkan pedoman bagi industri maritim global untuk melawan praktik pengiriman ilegal yang digunakan oleh Korea Utara, Iran dan Suriah untuk menghindari sanksi.Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa pedoman tersebut, yang dikenal sebagai Global Maritime Advisory, mencakup serangkaian praktik terbaik yang terperinci untuk industri swasta agar mempertimbangkan pengurangan paparan terhadap risiko sanksi.Pedoman yang diterbitkan bersama oleh Kementerian Luar Negeri, Kantor Pengawasan Aset Asing (Office of Foreign Assets Control, OFAC), dan Penjaga Pantai AS, memberikan individu dan bisnis di industri maritim serta sektor energi dan logam mengenai informasi tentang cara mengatasi pengiriman illegal dan penghindaran sanksi.Kementerian tersebut memperingatkan bahwa praktik penipuan pengiriman yang dibahas dalam laporan dapat menimbulkan risiko sanksi yang signifikan bagi individu dan agen yang terlibat dalam industri ini.Ditambahkan bahwa pedoman itu memberikan informasi tentang sanksi-sanksi AS dan PBB yang relevan dengan industri maritim, termasuk daftar kegiatan yang dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah AS.Kementerian itu mengatakan AS tetap berkomitmen untuk memberantas kegiatan pengiriman oleh agen-agen illegal di seluruh dunia, termasuk penghindaran sanksi dan penyelundupan, yang dapat memfasilitasi aktivitas kriminal dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional.