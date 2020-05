AS Nyatakan Pihaknya Sangat Fleksibel dalam Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan dengan Korsel

Photo : KBS News

Seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) mengulangi pada hari Kamis (14/05/20) waktu setempat, bahwa AS sangat fleksibel dalam negosiasi pembagian biaya pertahanan dengan Korea Selatan dan negosiasi masih belum berhenti.Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik-Militer AS, Clarke Cooper mengatakan selama konferensi pers virtual bahwa AS tentu saja menganggap dirinya sangat fleksibel untuk dapat menyesuaikan diri saat melakukan negosiasi.Cooper mengatakan bahwa kedua belah pihak masih berkomunikasi dan keadaannya masih baik.Pejabat itu mengakui bahwa ada kebutuhan untuk mencapai negosiasi yang sepenuhnya dapat diterima oleh kedua pemerintah dan untuk Presiden AS, Donald Trump maupun Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.Dia menambahkan bahwa AS akan terus berupaya untuk mencapai tujuan tersebut, sembari menekankan bahwa aliansi AS-Korea Selatan adalah investasi yang luar biasa dan komitmen terhadap aliansi merupakan pengikat dari negosiasi.Korea Selatan dan AS tetap tidak dapat menemukan konsesi mengenai berapa banyak masing-masing harus membayar biaya untuk mempertahankan pasukan Amerika di Korea Selatan. AS baru-baru ini menuntut 1,3 miliar dolar AS setahun, yang merupakan peningkatan hampir 50 persen dari tahun lalu. Sementara Korea Selatan mengusulkan agar mereka dapat meningkatkan kontribusinya sebesar 13 persen.