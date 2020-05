Korsel Berikan Dana Bantuan COVID-19 Senilai 53 Juta Dolar AS untuk Amerika Latin

Photo : YONHAP News

Kementerian Keuangan dan Strategi Korea Selatan pada hari Senin (18/05/20) menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan akan memberikan dana bantuan sebesar 53 juta dolar AS kepada Amerika Tengah dan Amerika Selatan untuk memerangi wabah COVID-19.Sejalan dengan permintaan bantuan darurat dari pemerintah Paraguay dan Bank Pembangunan Inter-Amerika (Inter-American Development Bank, IDB), pemerintah Korea Selatan akan memberikan pinjaman dana bantuan sebesar 50 juta dolar AS dalam program penanganan darurat COVID-19 dari pemerintah Paraguay.Dana bantuan tersebut akan digunakan untuk menstabilkan ekonomi demi mengatasi COVID-19, penanganan medis, dan penyusunan kebijakan pasca COVID-19 di negara tersebut.Pemerintah Korea Selatan dan IDB juga berencana untuk membangun sistem penanganan yang dipimpin oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (Korea Centers for Disease Control and Prevention, KCDC), termasuk sistem pencegahan penyakit gaya Korea Selatan.Selain itu, dana sebesar tiga juta dolar AS akan disediakan dalam proyek penanggulangan COVID-19 di Amerika Latin, antara lain satu juta dolar AS dalam proyek kerja sama bio teknologi dan kesehatan untuk menangani COVID-19 antara Korea Selatan dan Amerika Latin, dan 800 ribu dolar AS untuk membangun platform pendidikan daring di Uruguay.