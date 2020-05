WSJ: Kim Jong-un Fokus pada Kepentingan Domestiknya untuk Saat Ini

Photo : YONHAP News

Harian utama Amerika Serikat (AS), Wall Street Journal (WSJ) pada hari Minggu (17/05/20) waktu setempat, mengabarkan bahwa keputusan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un untuk melakukan peresmian pabrik pupuk setelah menghilang dari publik merupakan langkah pertamanya untuk menghadapi kepentingan domestik daripada masalah diplomatik.Dengan mengutip seorang pejabat pemerintah Korea Selatan dan pakar tentang Pyongyang, harian AS itu mengatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19, Korea Utara sedang mengalami kesulitan setelah menutup perbatasan negaranya, termasuk penangguhan perdagangan dengan China yang merupakan negara pendukung terbesarnya.Selama beberapa bulan terakhir, Korea Utara telah melakukan perombakan terhadap pejabat tinggi di bidang politik dan militer, baik penjaga pribadi pemimpin Kim maupun kepala badan intelijen.WSJ melaporkan bahwa perombakan pejabat tinggi tersebut juga merupakan bagian dari upaya untuk menunjukkan bahwa pemimpin Kim masih tetap kuat dan dapat secara efektif mengendalikan kekuasaan elit di Korea Utara di tengah kesulitan saat ini.Seorang profesor yang mengkaji masalah kesehatan Korea Utara di Universitas John Hopkins, AS mengungkapkan bahwa para penduduk Korea Utara yang tampaknya sudah berada dalam batas kesulitan, kian menjadi lebih sulit akibat kekurangan pangan, obat-obatan, dan barang-barang impor.