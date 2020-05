Perang Antara AS dan China Memanas di Majelis Kesehatan Dunia

Photo : YONHAP News

Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly, WHA) ke-73 dibuka pada hari Senin (18/05/20) waktu setempat. Konferensi kali ini dibuka untuk pertama kalinya dalam bentuk telekonferensi akibat pandemi COVID-19 dan dihadiri oleh 194 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO).Dalam konferensi tersebut, Menteri Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat, Alex Azar mengkritik bahwa sebuah negara anggota WHO yang tidak transparan menimbulkan banyak pengorbanan di dunia. Negara itu ditafsirkan sebagai China walaupun nama negaranya tidak disebutkan secara langsung.Azar juga mengkritik WHO yang memihak China sejak awal merebaknya kasus COVID-19 dan juga gagal menangani COVID-19.Namun, Presiden China, Xi Jinping yang berpidato lebih dulu daripada Menteri Azar menyatakan bahwa China berbagi pengalaman dan langkah pencegahan terkait COVID-19 dan investigasi penyebab pandemi COVID-19 juga harus dipimpin oleh WHO.Sementara itu, WHO berjanji pihaknya mendapat evaluasi secara terpisah mengenai proses penanganan COVID-19 yang diminta oleh Uni Eropa.Dalam konferensi tersebut, Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in berbagi pengalaman pencegahan penyakit Korea Selatan dan menekankan pasokan vaksin dan obat COVID-19 yang adil.