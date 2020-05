Kemlu AS Dukung Kerja Sama Antar-Korea terkait Hilangnya Pengaruh Sanksi Korsel terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan pihaknya mendukung kerja sama antar-Korea terkait pengumuman pemerintah Korea Selatan mengenai hilangnya pengaruh sanksi mandirinya terhadap Korea Utara yang disebut, Tindakan 24 Mei.Menurut Voice of America (VOA), sehubungan dengan pendapat pemerintah Korea Selatan terkait Tindakan 24 Mei, perwakilan Kementerian Luar Negeri AS pada hari Rabu (20/05/20) waktu setempat, mengatakan bahwa AS akan mendukung dan menyesuaikan kolaborasi antar-Korea dengan Korea Selatan, agar kolaborasi itu berlangsung sejalan dengan perkembangan denuklirisasi Korea Utara.Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Yeo Sang-ki dalam pengarahan rutin pada hari Rabu menyampaikan bahwa Tindakan 24 Mei sebenarnya telah kehilangan pengaruhnya melalui pemerintahan sebelumnya dan dipandang tidak lagi menjadi hambatan dalam melaksanakan kolaborasi antar-Korea.Tindakan 24 Mei merupakan pembatasan kolaborasi dan pertukaran antar-Korea oleh pemerintahan Lee Myung-bak untuk meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas insiden tenggelamnya kapal Cheonan pada tahun 2010.