Korsel Bagi Langkah Pencegahan Penyakit Gaya Korsel dengan Masyarakat Internasional

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mengatakan akan berbagi model pencegahan penyakit gaya Korea Selatan dengan masyarakat internasional.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Kamis (21/05/20), pemerintah Korea Selatan menyampaikan hal tersebut ketika menegaskan perlunya kerja sama masyarakat internasional dalam sidang umum virtual Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP) ke-76.Dalam kesempatan yang sama, pemerintah Korea Selatan menegaskan pihaknya berupaya untuk memenuhi permintaan negara-negara lain untuk menyediakan peralatan medis.Kementerian tersebut menambahkan, ESCAP mengadopsi Keputusan untuk Penanggulangan COVID-19 agar seluruh masyarakat internasional dapat melaksanakan pemulihan yang lebih baik daripada masa lalu dengan sistem ekonomi dan sosial yang seimbang dan berkelanjutan.Sementara itu, ESCAP juga mengadopsi keputusan untuk memperkuat kolaborasi tentang penggunaan laut dan sumber daya laut demi memungkinkan perkembangan di wilayah Asia Pasifik. Korea Selatan telah berpartisipasi dalam keputusan itu sebagai salah satu negara pengusul.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga menyampaikan bahwa Korea Selatan bersama 10 negara lain terpilih sebagai anggota komite pengelola Asia and Pacific Center for Transfer of Technology (APCTT) di bawah naungan ESCAP.ESCAP merupakan salah satu dari lima komite ekonomi regional di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan melakukan peran penting dalam kolaborasi ekonomi dan sosial di wilayah Asia Pasifik. Sebanyak 62 negara termasuk Korea Selatan menjadi anggota ESCAP.